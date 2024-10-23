В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Москве двое мужчин похитили из супермаркета 25 пачек сливочного масла.По данным столичной прокуратуры, это произошло вечером на Ленинградском шоссе.«Двое злоумышленников зашли в супермаркет на Ленинградском шоссе и похитили 25 пачек сливочного масла, сложив их в рюкзак», — сообщает ведомство.На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как один из мужчин складывает пачки масла в карманы, а затем в рюкзак.Похитители попытались выйти из магазина, однако их заметили.«Когда сотрудница магазина заметила факт кражи и попыталась остановить мужчин, один из фигурантов нанес женщине несколько ударов по телу, а другой угрожал ножом», — говорится в сообщении.По данным прокуратуры, 25-летний и 29-летний подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).