Возрастное ограничение 18+
В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла
Фото: скриншот видео прокуратуры Москвы
В Москве двое мужчин похитили из супермаркета 25 пачек сливочного масла.
По данным столичной прокуратуры, это произошло вечером на Ленинградском шоссе.
«Двое злоумышленников зашли в супермаркет на Ленинградском шоссе и похитили 25 пачек сливочного масла, сложив их в рюкзак», — сообщает ведомство.
На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как один из мужчин складывает пачки масла в карманы, а затем в рюкзак.
Похитители попытались выйти из магазина, однако их заметили.
«Когда сотрудница магазина заметила факт кражи и попыталась остановить мужчин, один из фигурантов нанес женщине несколько ударов по телу, а другой угрожал ножом», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 25-летний и 29-летний подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).
По данным столичной прокуратуры, это произошло вечером на Ленинградском шоссе.
«Двое злоумышленников зашли в супермаркет на Ленинградском шоссе и похитили 25 пачек сливочного масла, сложив их в рюкзак», — сообщает ведомство.
На опубликованных прокуратурой кадрах видно, как один из мужчин складывает пачки масла в карманы, а затем в рюкзак.
Похитители попытались выйти из магазина, однако их заметили.
«Когда сотрудница магазина заметила факт кражи и попыталась остановить мужчин, один из фигурантов нанес женщине несколько ударов по телу, а другой угрожал ножом», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, 25-летний и 29-летний подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение по статье о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сливочное масло в Свердловской области за год подорожало на 40%
23 октября 2024
23 октября 2024
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
29 октября 2024
29 октября 2024
В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
26 октября 2024
26 октября 2024