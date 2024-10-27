Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Чечне утром во вторник беспилотник атаковал университет спецназа, сообщил Кадыров.«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в телеграм-канале.По его словам, все службы работают в штатном режиме, деятельность университета приостанавливать не стали.