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Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Чечне утром во вторник беспилотник атаковал университет спецназа, сообщил Кадыров.
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, все службы работают в штатном режиме, деятельность университета приостанавливать не стали.
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По его словам, все службы работают в штатном режиме, деятельность университета приостанавливать не стали.
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