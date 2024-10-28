Жители Сысерти добились ремонта подъезда через прокуратуру и суд

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Жителям Сысерти пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы добиться ремонта в подъезде. Прокуратура, в свою очередь, обратилась в суд с иском к управляющей компании.На ненадлежащее содержание общедомового имущества в прокуратуру пожаловалась пенсионерка. После ее обращения в доме провели проверку с участием специалистов департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.Проверка показала, что подъезд многоквартирного дома нуждается в ремонте.«При обследовании дома № 19 по ул. Орджоникидзе в г. Сысерть зафиксированы влажные следы подтопления на потолке и стенах, на лестничной клетке 5-го этажа видны следы отслоения и вздутия штукатурки потолка, следы подтеков со сточной ливневой трубы, расположенной на лестничной клетке 5-го этажа в подъезде № 6, отсутствует гидроизоляция потолка и стыков», — сообщает прокуратура Свердловской области.Ведомство направило в суд исковое заявление об обязании ООО УК ЖКХ «Сысерть» произвести текущий ремонт подъезда.Сысертский районный суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме.Фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.