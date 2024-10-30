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На Москву обрушится североатлантический циклон «Мартина», заявил синоптик
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Утром в пятницу на Москву обрушится «ныряющий североатлантический циклон» «Мартина», пишет в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.
По его прогнозу, за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков.
«Завтра, в пятницу, с 04.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 км — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени “Мартина”: в Москве в утренние часы, при ухудшении видимости до 1 км, начнутся заряды мокрого снега, переходящего примерно в 09.00 в интенсивные ливневые дожди», — прогнозирует Тишковец.
По данным синоптика, к вечеру порывы ветра могут достигать штормовых 16-21 м/с.
Также он предупредил метеозависимых людей о спаде атмосферного давления.
По его прогнозу, за сутки выпадет 50% от месячной нормы осадков.
«Завтра, в пятницу, с 04.00 мск на столичный регион, преодолев за 24 часа расстояние более 1000 км — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, обрушится ныряющий североатлантический циклон по имени “Мартина”: в Москве в утренние часы, при ухудшении видимости до 1 км, начнутся заряды мокрого снега, переходящего примерно в 09.00 в интенсивные ливневые дожди», — прогнозирует Тишковец.
По данным синоптика, к вечеру порывы ветра могут достигать штормовых 16-21 м/с.
Также он предупредил метеозависимых людей о спаде атмосферного давления.
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