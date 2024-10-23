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Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до четырёх

13.57 Четверг, 31 октября 2024
Фото: телеграм-канал МЧС Карачаево-Черкесии
Число погибших в результате взрыва газа в Черкесске выросло до четырёх.

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших, сообщает телеграм-канал ведомства.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме произошел утром в четверг. Обрушения произошли на четвертом и пятом этажах. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших и 11 пострадавших.

Спасатели продолжают работу на месте. По информации местных изданий, под завалами может находиться ещё один человек.

Обновлено. В городе введён режим ЧС муниципального характера. На месте работают более 200 человек.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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