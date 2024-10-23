Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до четырёх

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Число погибших в результате взрыва газа в Черкесске выросло до четырёх.Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших, сообщает телеграм-канал ведомства.Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме произошел утром в четверг. Обрушения произошли на четвертом и пятом этажах. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших и 11 пострадавших.Спасатели продолжают работу на месте. По информации местных изданий, под завалами может находиться ещё один человек.В городе введён режим ЧС муниципального характера. На месте работают более 200 человек.