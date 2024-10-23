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Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до четырёх
Фото: телеграм-канал МЧС Карачаево-Черкесии
Число погибших в результате взрыва газа в Черкесске выросло до четырёх.
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших, сообщает телеграм-канал ведомства.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме произошел утром в четверг. Обрушения произошли на четвертом и пятом этажах. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших и 11 пострадавших.
Спасатели продолжают работу на месте. По информации местных изданий, под завалами может находиться ещё один человек.
Обновлено. В городе введён режим ЧС муниципального характера. На месте работают более 200 человек.
Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тела ещё двух погибших, сообщает телеграм-канал ведомства.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме произошел утром в четверг. Обрушения произошли на четвертом и пятом этажах. Ранее в МЧС сообщали о двух погибших и 11 пострадавших.
Спасатели продолжают работу на месте. По информации местных изданий, под завалами может находиться ещё один человек.
Обновлено. В городе введён режим ЧС муниципального характера. На месте работают более 200 человек.
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