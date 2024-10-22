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К принудительным работам приговорили ревдинца, мстившего супруге поджогами

12.33 Четверг, 31 октября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде вынесли приговору местному жителю, который от обиды сжёг машину и садовый дом своей супруги и испортил её офис, в котором она работала детским логопедом.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в январе 2024 года мужчина выгнал из своей квартиры супругу вместе с ребёнком, в связи с чем женщине пришлось вернуться к дом своих родителей. Однако этого мстительному мужу оказалось мало, и вечером 21 января он изрезал диван в её офисе и испортил мебель краской, исписав её всякой бранью. Затем в тот же день он приехал к дому родителей супруги и поджог её автомобиль. На следующей день он уже добрался до садового дома женщины, который точно также поджог.

Изначально суд хотел отправить мужчину в места лишения свободы, но заменил наказание на принудительные работы на 3 года 4 месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшей 330 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Иск о взыскании стоимости автомобиля передан на разрешение в порядке гражданского судопроизводства»,

– добавили в прокуратуре.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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21:22 Нарушителя с Режевского водохранилища привлекли к суду
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20:05 Органным залом собираются обзавестись жители Алапаевска
19:37 В Екатеринбурге простятся с Виктором Олюниным
19:28 В Калиновском лесопарке обновили испорченные вандалами инфостолбики
18:50 Платформа «Авито Авто» создала свой журнал
17:50 Синоптики прогнозируют в Свердловской области ветер до 15 метров в секунду
17:39 Глава СК взял на контроль инцидент с девятилетней девочкой на скалодроме в Верхней Пышме
17:10 На 12 лет отправится в тюрьму замдиректора Белоярской АЭС за продажу сведений о планируемых закупках
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