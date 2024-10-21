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Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Пользователи маркетплейсов и классифайдов всё чаще ориентируются на видеоотзывы и видеорекламу, прежде чем купить тот или иной товар.
Многие продавцы, отмечая этот тренд, готовы поощрять покупателей, которые выкладывают видео о купленном товаре, его достоинствах и недостатках. Так, например, за короткое видео с распаковкой или использованием приобретенной бытовой техники некоторые бренды начисляют покупателям дополнительные бонусы — скидки, промокоды, баллы и т.п.
В комментариях к товарам пользователи благодарят других покупателей за подробные видеообзоры и признают, что чаще всего делают выбор, ориентируясь на чужое мнение.
Среди преимуществ видеоконтента отмечают такие:
- можно рассмотреть товар со всех сторон, оценить объем и размеры;
- с помощью видео быстрее получаешь общее представление о товаре;
- некоторые пользователи делают подробный «экспертный» обзор, который не могут дать консультанты.
Бренды в свою очередь делают акцент на видеорекламе своих товаров, учитывая подобные преимущества. Так, например, рекламные ролики транслируются в десктопной и мобильной веб-версиях платформы Авито. Сейчас там добавили возможность показывать видеорекламу в мобильном приложении.
«Видеореклама — один из самых эффективных инструментов для общения бизнеса с его аудиторией. Ролики показывают ключевые преимущества продуктов компаний, товаров или услуг в интерактивном формате и вовлекают пользователей в коммуникацию с бизнесом с первых секунд просмотра. Это, в свою очередь, влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Многие пользователи также отмечают, что видео, как и реклама в целом, постепенно переходит из категории «навязчивой» в категорию «полезной», так как алгоритмы учитывают индивидуальные запросы аудитории, историю поиска и интересы покупателей.
Многие продавцы, отмечая этот тренд, готовы поощрять покупателей, которые выкладывают видео о купленном товаре, его достоинствах и недостатках. Так, например, за короткое видео с распаковкой или использованием приобретенной бытовой техники некоторые бренды начисляют покупателям дополнительные бонусы — скидки, промокоды, баллы и т.п.
В комментариях к товарам пользователи благодарят других покупателей за подробные видеообзоры и признают, что чаще всего делают выбор, ориентируясь на чужое мнение.
Среди преимуществ видеоконтента отмечают такие:
- можно рассмотреть товар со всех сторон, оценить объем и размеры;
- с помощью видео быстрее получаешь общее представление о товаре;
- некоторые пользователи делают подробный «экспертный» обзор, который не могут дать консультанты.
Бренды в свою очередь делают акцент на видеорекламе своих товаров, учитывая подобные преимущества. Так, например, рекламные ролики транслируются в десктопной и мобильной веб-версиях платформы Авито. Сейчас там добавили возможность показывать видеорекламу в мобильном приложении.
«Видеореклама — один из самых эффективных инструментов для общения бизнеса с его аудиторией. Ролики показывают ключевые преимущества продуктов компаний, товаров или услуг в интерактивном формате и вовлекают пользователей в коммуникацию с бизнесом с первых секунд просмотра. Это, в свою очередь, влияет на рост знания бренда и доверие к нему, что помогает сформировать базу для последующих продаж», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Многие пользователи также отмечают, что видео, как и реклама в целом, постепенно переходит из категории «навязчивой» в категорию «полезной», так как алгоритмы учитывают индивидуальные запросы аудитории, историю поиска и интересы покупателей.
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