Аэропорт Самары не принимает и не отправляет авиарейсы, заявили в Росавиации

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В аэропорту Самары ввели временные ограничения в целях безопасности.«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.Сегодня утром также вводились ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин. На запасной аэродром в Волгограде ушел один самолет, летевший в Саратов.По словам представителя Росавиации, на данный момент ограничения в аэропорту Саратова сняты.