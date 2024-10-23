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Аэропорт Самары не принимает и не отправляет авиарейсы, заявили в Росавиации
Фото: Вечерние ведомости
В аэропорту Самары ввели временные ограничения в целях безопасности.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Сегодня утром также вводились ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин. На запасной аэродром в Волгограде ушел один самолет, летевший в Саратов.
По словам представителя Росавиации, на данный момент ограничения в аэропорту Саратова сняты.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 13:30 МСК, 31 октября, временные ограничения введены на работу аэропорта Самара (Курумоч; код ICAO: UWWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Сегодня утром также вводились ограничения на работу саратовского аэропорта Гагарин. На запасной аэродром в Волгограде ушел один самолет, летевший в Саратов.
По словам представителя Росавиации, на данный момент ограничения в аэропорту Саратова сняты.
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