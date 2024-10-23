В ревдинском пожаре погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В городе Ревда Свердловской области сегодня, 31 октября, произошёл пожар, в котором погиб человек. Судя по всему, он и был виновником возгорания.Пожар в Ревде произошёл сегодня в Ревде на улице Жуковской. И хоть своими масштабами он не поражал воображение и не составил большого труда огнеборцам, бед натворить успел.Горело двухэтажное здание. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. Там же в ходе борьбы с пламенем пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Реанимационные меры были уже бесполезны.На борьбу с огнём, успевшем охватить всего пять квадратных метров жилплощади, пожарным в количестве семи человек понадобилось не более 16 минут. После этого к делу приступили пожарные дознаватели. Осмотрев место происшествия, они пришли к предварительному выводу, что наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение погибшего с огнём, — сообщает МЧС Свердловской области.