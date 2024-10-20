СК: в Ангарске пантера напала на ребенка, возбуждено уголовное дело

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Ангарске пантера из передвижного цирка напала на трехлетнего мальчика. Ребёнка доставили в больницу.По данным регионального СК, вечером 28 октября местный житель привел своего сына в частный передвижной цирк, «чтобы сфотографироваться с пантерой».«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Глава СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области представить доклад о ходе расследования.Добавим, что в России не раз звучали инициативы запретить цирки с животными.