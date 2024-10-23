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В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге на ВИЗе ищут 14-летнего Романа Тёплых. В последний раз родные видели его вчера, 30 октября. Сейчас парня ищут волонтёры поискового отряда «Прорыв» и полицейские из ОП №9.
Юноша ростом 172 сантиметра, среднего телосложения, с карими глазами и короткими чёрными волосами. Был одет в голубые джинсы, бело-зелёную кофту с капюшоном, серую куртку и бело-оранжевые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить в отделение полиции №9 (+7 (343) 356-42-09) или координатору поискового отряда Анастасии (+7-922-208-81-73).
Юноша ростом 172 сантиметра, среднего телосложения, с карими глазами и короткими чёрными волосами. Был одет в голубые джинсы, бело-зелёную кофту с капюшоном, серую куртку и бело-оранжевые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребёнка, просят звонить в отделение полиции №9 (+7 (343) 356-42-09) или координатору поискового отряда Анастасии (+7-922-208-81-73).
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