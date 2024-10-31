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На площадке УрФУ показали отечественный препарат для лечения рака на основе радия
Фото: УрФУ
Циклотронный центр ядерной медицины (ЦЦЯМ) УрФУ показали отечественный препарата для терапии предстательной железы на основе радия-223. Его уже запустили в производство в рамках контракта с ООО «Простор Фарма».
Сообщается, что пациенты из уже из Обнинска, Химок, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Томска и Тамбова уже смогли получить первые инъекции.
Как объясняет директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов, этот препарат предназначен для лечения пациентов с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы при отсутствии висцеральных метастазов. «Имитируя» кальций радий-223 создает соединение с минералом костной ткани и накапливается в метастазах, воздействуя на очаги рака.
Отмечается, что препарат состоит из отечественного сырья и производится по технологии, разработанной российскими учеными. Уже сейчас его стоимость вышла на 40% меньше, чем у иностранного аналога.
«Препарат "Радия хлорид, 223Ra" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и должен стать заменой для зарубежных аналогов»,
– рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УрФУ.
Сообщается, что пациенты из уже из Обнинска, Химок, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Томска и Тамбова уже смогли получить первые инъекции.
Как объясняет директор физико-технологического института УрФУ Владимир Иванов, этот препарат предназначен для лечения пациентов с костными метастазами кастрационно-резистентного рака предстательной железы при отсутствии висцеральных метастазов. «Имитируя» кальций радий-223 создает соединение с минералом костной ткани и накапливается в метастазах, воздействуя на очаги рака.
Отмечается, что препарат состоит из отечественного сырья и производится по технологии, разработанной российскими учеными. Уже сейчас его стоимость вышла на 40% меньше, чем у иностранного аналога.
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