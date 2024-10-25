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ФСБ сообщает о задержании в Свердловской области похитителей детей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В управлении ФСБ по Свердловской области сообщают о задержании участников ОПГ, которые в июле этого года похитили двух несовершеннолетних и требовали за них выкуп.
На подозреваемых было возбуждено уголовное дело за похищение (п.п. «д», «ж», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Сейчас их проверяют на участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
«Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, члены группировки похитили подростков и через угрозы физической расправы осуществляли вымогательство денежных средств у родственников потерпевших. Жизнь несовершеннолетних похитители оценили в 300 тысяч рублей за каждого»,
– передает комментарий пресс-службы ФСБ телеграм-канал «Антитеррор Урал».
На подозреваемых было возбуждено уголовное дело за похищение (п.п. «д», «ж», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК РФ). Сейчас их проверяют на участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).
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