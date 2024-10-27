Квалифицированной ЭП в Екатеринбурге чаще всего пользуются в сфере торговли





– рассказали в Такском. «В работе электронная подпись позволяет избежать бумажную волокиту, сэкономить время и деньги на подписание документов, участвовать в тендерах, подавать данные в ЕГАИС и систему маркировки "Честный ЗНАК", сдавать отчётность в контролирующие органы онлайн, обмениваться электронными документами с контрагентами и так далее»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге становится больше компаний и индивидуальных предпринимателей, которые стараются избавиться от лишней бумажной волокиты и переходят на использование квалифицированной электронной подписи (ЭП).По данным аналитиков платформы IT-сервисов для бизнеса Такском, больше всего компаний, перешедших на электронную подпись в уральской столице, в сфере торговли – 76200 компаний (33% от общего числа организаций) и 67000 индивидуальных предпринимателей (35% от всех ИП). В сфере строительства – 9000 компаний (12%) и 5200 предпринимателей (8%), консалтинга и научно-технической деятельности – 7100 (9%) и 7500 (8%), производстве – 6600 (9%) и 3800 (5%), недвижимости – 6 800 (8%) и 5700 (9%), логистике – 5000 (7%) и 6800 (10%).Не спешат пока пользоваться ЭП в сферах информации и связи – 2600 (3%) и 3200 (5%), бытовых услуг – 2100 (3%) и 2900 (4%), гостиничного бизнеса – 800 (1%) и 1000 (1,5%), сфере питания – по 900 (по 1% от общего числа организаций и от всех ИП).