Песков прокомментировал штраф в два ундециллиона рублей для Google

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о штрафе в два ундециллиона рублей для Google.По его мнению, эта сумма «исполнена символизмом». Произнести само число он не смог, пишут СМИ.«Она, конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google», — сказал Песков журналистам (цитата по РИА Новости).По мнению Пескова, компания не должна ограничивать действия российских вещателей, «а Google этим занимается».На этой неделе в СМИ появилась информация о сумме штрафа для Google за блокировки российских каналов в YouTube. Сообщается, что сумма достигла двух ундециллионов рублей (ундециллион — единица с 36 нулями).Речь о каналах 17 российских СМИ.