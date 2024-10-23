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В Черкесске из-под завалов жилого дома извлекли ещё одного погибшего
Фото: телеграм-канал МЧС Карачаево-Черкесии
В Черкесске тело ещё одного человека извлечено из-под завалов жилого дома.
«К сожалению, это уже 5-й погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на ул. Лободина в городе Черкесске пострадали 9 человек, 5 из которых погибли», — приводит уточненные цифры МЧС региона.
Ранее председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг, повлекших разрушение части жилого дома в Карачаево-Черкесской Республике.
Взрыв газа произошёл утром 31 октября, частично обрушились верхние этажи жилого дома.
В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
«К сожалению, это уже 5-й погибший. По последним данным всего в результате вспышки паров газовоздушной смеси на ул. Лободина в городе Черкесске пострадали 9 человек, 5 из которых погибли», — приводит уточненные цифры МЧС региона.
Ранее председатель Следственного комитета РФ запросил доклад о расследовании уголовного дела об оказании небезопасных услуг, повлекших разрушение части жилого дома в Карачаево-Черкесской Республике.
Взрыв газа произошёл утром 31 октября, частично обрушились верхние этажи жилого дома.
В городе введён режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
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