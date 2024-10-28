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Власти Екатеринбурга могут изменить трассировку новой улицы на западе города ради сохранения Малой Здохни
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга могут изменить трассировку Срединного кольца ради сохранения озера Малая Здохня. Рассматривается возможность внесения соответствующих изменений в градостроительную документацию, сообщил исполняющий обязанности замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков депутату Госдумы Андрею Альшевских. Ответ опубликован в телеграм-канале политика.
Сейчас трассировка будущей трассы проходит прямо через озеро Малая Здохня, в котором произрастают краснокнижные кувшинки. Проблема возникла в том числе потому, что озеро как водоём оказалось не внесено в государственный водный реестр. Минувшим летом к спасению кувшинок привлекли сотрудников Ботанического сада УРО РАН.
Срединное кольцо должно в этой части города соединить улицу Металлургов со Старой Сортировкой — для этого в Генплане предусмотрен большой мост через Верх-Исетский пруд. Однако строительство моста стоит в отдалённой перспективе, в обозримом будущем же участок дороги должен дойти от района ТРЦ «МЕГА» до Большеконного полуострова и решить транспортную проблему для новостроек на правом берегу Верх-Исетского пруда.
Отметим, что общественную кампанию в защиту от засыпки озера Малая Здохня начала эколог Елена Кольцова, чей дом сожгли в августе неизвестные.
Сейчас трассировка будущей трассы проходит прямо через озеро Малая Здохня, в котором произрастают краснокнижные кувшинки. Проблема возникла в том числе потому, что озеро как водоём оказалось не внесено в государственный водный реестр. Минувшим летом к спасению кувшинок привлекли сотрудников Ботанического сада УРО РАН.
Срединное кольцо должно в этой части города соединить улицу Металлургов со Старой Сортировкой — для этого в Генплане предусмотрен большой мост через Верх-Исетский пруд. Однако строительство моста стоит в отдалённой перспективе, в обозримом будущем же участок дороги должен дойти от района ТРЦ «МЕГА» до Большеконного полуострова и решить транспортную проблему для новостроек на правом берегу Верх-Исетского пруда.
Отметим, что общественную кампанию в защиту от засыпки озера Малая Здохня начала эколог Елена Кольцова, чей дом сожгли в августе неизвестные.
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