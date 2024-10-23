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Депутат парламента Гамбурга из AfD рассказала в Екатеринбурге об антироссийских санкциях
Фото: администрация Екатеринбурга
Депутат ландтага Гамбурга из партии AfD Ольга Петерсен (на табличке написание её фамилии – Петерзен) посетила Екатеринбург с насыщенным визитом. Она, в частности, выступила в заксобрании Свердловской области (аналогичный по уровню представительный орган тому, в котором она является депутатом в Германии) и в администрации Екатеринбурга.
Во втором случае она провела лекцию «Сдерживание России: почему против России вводили и вводят санкции». В числе прочего Петерсен вспомнила «санкции» XII века, когда Папа Римский Александр III запретил торговать с иудеями, прокажёнными, сарацинами и еретиками, к которым отнесли и принявших на тот момент православие жителей русских княжеств (единого русского государства тогда де-факто не существовало).
Петерсен также лишний раз напомнила, что в 2022 году против России и её отдельных граждан было введено больше ограничений, чем против всех остальных стран вместе взятых.
Ольга Петерсен родилась в Омске в 1982 году, в 1998 году её семья переехала в Германию. В 2020 году она избралась депутатом парламента Гамбурга (Die Hamburgische Bürgerschaft), будучи кандидатом от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). В этом году её исключили из партийной фракции, но она, согласно данным на сайте ландтага на момент публикации новости, продолжает оставаться внефракционным депутатом парламента Гамбурга — второго по величине города Германии, имеющего статус федеральной земли.
Поводом для исключения Петерсен из парламентской фракции стал её визит в Россию на голосование на выборах президента в марте 2024 года, которое она назвала «открытым, демократическим и свободным». Сейчас в процессе её исключение из партии AfD. В июне 2024 года Ольга Петерсен бежала из Германии в Россию — по её словам, из опасений, что у неё заберут детей, которых у Петерсен четверо. Троих детей она взяла с собой, один, уже совершеннолетний, остался в Германии. Несмотря на бегство, она не стала снимать свою кандидатуру на выборах в районный совет Гамбурга Хаусбрух, и в итоге прошла в этот совет, заняв третье место в трёхмандатном избирательном округе. Выдвинула её в совет та же партия AfD.
Во втором случае она провела лекцию «Сдерживание России: почему против России вводили и вводят санкции». В числе прочего Петерсен вспомнила «санкции» XII века, когда Папа Римский Александр III запретил торговать с иудеями, прокажёнными, сарацинами и еретиками, к которым отнесли и принявших на тот момент православие жителей русских княжеств (единого русского государства тогда де-факто не существовало).
Петерсен также лишний раз напомнила, что в 2022 году против России и её отдельных граждан было введено больше ограничений, чем против всех остальных стран вместе взятых.
«Санкции – это давление, а давление – это энергия. Ее необходимо трансформировать в силу и направить в нужное русло»,
— сказала депутат из Германии.
Ольга Петерсен родилась в Омске в 1982 году, в 1998 году её семья переехала в Германию. В 2020 году она избралась депутатом парламента Гамбурга (Die Hamburgische Bürgerschaft), будучи кандидатом от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). В этом году её исключили из партийной фракции, но она, согласно данным на сайте ландтага на момент публикации новости, продолжает оставаться внефракционным депутатом парламента Гамбурга — второго по величине города Германии, имеющего статус федеральной земли.
Поводом для исключения Петерсен из парламентской фракции стал её визит в Россию на голосование на выборах президента в марте 2024 года, которое она назвала «открытым, демократическим и свободным». Сейчас в процессе её исключение из партии AfD. В июне 2024 года Ольга Петерсен бежала из Германии в Россию — по её словам, из опасений, что у неё заберут детей, которых у Петерсен четверо. Троих детей она взяла с собой, один, уже совершеннолетний, остался в Германии. Несмотря на бегство, она не стала снимать свою кандидатуру на выборах в районный совет Гамбурга Хаусбрух, и в итоге прошла в этот совет, заняв третье место в трёхмандатном избирательном округе. Выдвинула её в совет та же партия AfD.
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