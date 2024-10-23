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В Черкесске в жилой пятиэтажке взорвался газ
Фото: телеграм-канал МЧС Карачаево-Черкесии
В Черкесске взорвался газ в жилом доме. По последним данным МЧС Карачаево-Черкесии, погиб один человек, девять пострадали.
«В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже», — сообщается в телеграм-канале ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, из дома эвакуированы 52 человека.
На месте работают 92 человека и 29 единиц техники.
Обновлено. Количество погибших увеличилось до двух. «По предварительной информации, в результате происшествия погибли 2 человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов 3 человека и переданы врачам», — заявили в региональном МЧС.
«В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси. По предварительной информации, имеются разрушения на 4 и 5 этаже», — сообщается в телеграм-канале ведомства.
Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, из дома эвакуированы 52 человека.
На месте работают 92 человека и 29 единиц техники.
Обновлено. Количество погибших увеличилось до двух. «По предварительной информации, в результате происшествия погибли 2 человека, 11 человек пострадали. Спасателями были извлечены из-под завалов 3 человека и переданы врачам», — заявили в региональном МЧС.
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