Программу чувственных мультфильмов покажут в самом эротичном из музеев Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На четвёртый день ноября запланировано проведение масштабной акции, так полюбившейся екатеринбуржцам. К Ночи Музеев присоединится и самый эротичный из них — Музей об Этом.На Ночь музеев здесь неожиданно подготовили… программу мультфильмов. Правда, мультфильмов совсем недетских. Организаторы собрали самые «чувственные» из произведений аниматоров.Вечер анимации в Музея об Этом будет называться «Эронимация». А проведёт мероприятие Дарья Столбецова, которая и сама имеет прямое отношение к анимации — она художник компьютерной графики и постановщик нескольких мультфильмов и мультсериалов (например, забавного мультика «Бегомания»). И хоть её собственные произведения чаще адресованы малышам, Дарье Столбецовой это совсем не помешает информативно и увлекательно рассказать о мультфильмах, которые предназначены зрителям старше 18 лет.Среди показанных в Ночь Музеев мультфильмов будут и совсем новые работы, и уже ставшие классикой мультфильмы для взрослых. Многие из них были отмечены наградами престижных международных фестивалей.Руководство Музея об Этом предупреждает, что количество мест на «Эронимацию» ограничено, поэтому предлагает желающим увидеть чувственный мультфильмы о билетах позаботиться уже сейчас.