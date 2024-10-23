Возрастное ограничение 18+

Программу чувственных мультфильмов покажут в самом эротичном из музеев Екатеринбурга

18.49 Четверг, 31 октября 2024
Кадр из анимационного фильма «Бегомания»
На четвёртый день ноября запланировано проведение масштабной акции, так полюбившейся екатеринбуржцам. К Ночи Музеев присоединится и самый эротичный из них — Музей об Этом.

На Ночь музеев здесь неожиданно подготовили… программу мультфильмов. Правда, мультфильмов совсем недетских. Организаторы собрали самые «чувственные» из произведений аниматоров.

Вечер анимации в Музея об Этом будет называться «Эронимация». А проведёт мероприятие Дарья Столбецова, которая и сама имеет прямое отношение к анимации — она художник компьютерной графики и постановщик нескольких мультфильмов и мультсериалов (например, забавного мультика «Бегомания»). И хоть её собственные произведения чаще адресованы малышам, Дарье Столбецовой это совсем не помешает информативно и увлекательно рассказать о мультфильмах, которые предназначены зрителям старше 18 лет.

Среди показанных в Ночь Музеев мультфильмов будут и совсем новые работы, и уже ставшие классикой мультфильмы для взрослых. Многие из них были отмечены наградами престижных международных фестивалей.

Руководство Музея об Этом предупреждает, что количество мест на «Эронимацию» ограничено, поэтому предлагает желающим увидеть чувственный мультфильмы о билетах позаботиться уже сейчас.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:49 Программу чувственных мультфильмов покажут в самом эротичном из музеев Екатеринбурга
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17:53 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
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16:50 В Каменске-Уральском суд взыскал 800 тысяч компенсации в пользу сломавшей позвоночник кассирши с её работодателя
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14:01 СМИ сообщают о попытке ученика девятого класса покончить с жизнью после результатов пробного ОГЭ
13:45 ФСБ сообщает о задержании в Свердловской области похитителей детей
13:23 На алле напротив стройфака УрФУ начали высаживать яблони
12:33 К принудительным работам приговорили ревдинца, мстившего супруге поджогами
12:09 Загадочно исчезнувшего в июне 28-летнего уральца нашли мёртвым
11:37 Выезд на встречную полосу в свердловском селе Кашино привёл к ДТП с тремя пострадавшими
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