В 13 екатеринбургских ЖК провели интернет со скоростью до одного гигабайта





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «На сегодняшний день более половины абонентов фиксированной связи МТС в Нижнем Тагиле имеют техническую возможность пользоваться гигабитным домашним интернетом. В Каменске-Уральском выбрать тариф со скоростью интернета до 1 Гбит/с могут абсолютно все наши действующие абоненты и их соседи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За третий квартал 2024 года 13 жилых комплексов в Екатеринбурге специалисты цифровой экосистемы МТС обеспечили высокоскоростными волоконно-оптических линиями связи, которые позволяют подключить домашний интернет со скоростью до 1 гигабайта в секунду и цифровое телевидение.Среди жилых комплексов, подключённых к скоростному интернету, «Солнечный», «Цветной бульвар», «Абрикос», «Проспект Мира», «Каменные палатки», «Олимпика», «Современник», «Луч», «Квартал Федерация», «Рижский», «Мохито», «Утёс» и «Базилик». Это восемь тысяч квартир, жильцы каждой из которых одновременного могут смотреть фильмы, работать или играть в сетевые игры, не испытывая проблем с интернетом.Кроме того, с таким интернетом у каждого есть возможность подключить в гигабитную сесть системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, при этом скорость домашнего интернета останется высокой.Сейчас у МТС в планах до конца 2024 года предоставить такую возможность 80% екатеринбургским пользователем. Для этого специалисты цифровой экосистемы готовы создать технические условия для подключения 31 тысячи новых домохозяйств и модернизировать линий связи в 25 тысяч старых домохозяйствах.Уточнить техническую возможность подключения по конкретному адресу в Екатеринбурге можно на сайте МТС.