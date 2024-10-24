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В Академическом районе Екатеринбурга открылась новая конечная для автобусов
Фото Анны Иванюк / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге напротив дома на Рябинина, 47 в Академическом районе открылась новая конечная остановка для автобусов. Её включат в схему движения пяти автобусных маршрутов №№ 51, 52, 62, 87, 93 со следующей недели.
С 3 ноября автобусы будут следовать следующим образом:
– № 51 будет следовать до нового конечного остановочного пункта по улицам Академика Парина – Рябинина;
– № 52 – по улицам Вильгельма де Геннина – Сахарова – Рябинина;
– № 87 – по Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Академика Ландау;
– № 93 – по улицам Академика Парина – Рябинина;
– № 62 будет сокращен до нового конечного остановочного пункта, то есть из маршрута исключаются улицы Академика Парина – Вильгельма Де Геннина – Сахарова – Чкалова.
«Это асфальтированная площадка 60 на 40 метров, где расположены две посадочные платформы. Неподалеку от нее установили общественный туалет»,
– рассказали в мэрии.
С 3 ноября автобусы будут следовать следующим образом:
– № 51 будет следовать до нового конечного остановочного пункта по улицам Академика Парина – Рябинина;
– № 52 – по улицам Вильгельма де Геннина – Сахарова – Рябинина;
– № 87 – по Академика Парина – Вильгельма де Геннина – Академика Ландау;
– № 93 – по улицам Академика Парина – Рябинина;
– № 62 будет сокращен до нового конечного остановочного пункта, то есть из маршрута исключаются улицы Академика Парина – Вильгельма Де Геннина – Сахарова – Чкалова.
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