В Академическом районе Екатеринбурга открылась новая конечная для автобусов





– рассказали в мэрии. «Это асфальтированная площадка 60 на 40 метров, где расположены две посадочные платформы. Неподалеку от нее установили общественный туалет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге напротив дома на Рябинина, 47 в Академическом районе открылась новая конечная остановка для автобусов. Её включат в схему движения пяти автобусных маршрутов №№ 51, 52, 62, 87, 93 со следующей недели.С 3 ноября автобусы будут следовать следующим образом: