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Власти Свердловской области намерены вернуть транспортный налог
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты рассмотрят возврат транспортного налога в Свердловской области.
Соответствующий документ опубликован на сайте Заксобрания («О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области”»). Отмечается, что инициатива внесена правительством региона.
Документ содержит ряд корректировок для разных льготных категорий, а также отмену налоговой льготы по транспортному налогу для организаций и граждан, на которых зарегистрированы легковые авто до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатта) включительно.
«Ставки транспортного налога повышаются до среднего уровня по Российской Федерации, а также отменяется льгота для владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, которая действует в Свердловской области с 1 января 2011 года», — следует из документа.
Также предлагаются тарифы для взимания налога. Так, предполагаемая ставка для малолитражек будет на уровне 10 рублей за лошадиную силу в год (при расчете на 2025 год).
В целом власти региона ожидают, что повышенные ставки по транспортному налогу принесут в бюджет дополнительные доходы в размере 903,3 млн. рублей в 2026 году (в том числе налог за маломощные авто — 490,3 млн. рублей), следует из пояснения к документу.
Также в правительстве рассчитывают, что изменения помогут стимулировать использование «нового транспорта повышенного экологического класса», обеспечат стабильное налогообложение в грузовых международных перевозках, «что будет способствовать продвижению Свердловской области как международного логистического центра».
Кроме того, в министерстве финансов ожидают, что изменения повысят капитализацию территориального дорожного фонда Свердловской области.
Предполагается, что изменения введут с 1 января 2025 года.
Соответствующий документ опубликован на сайте Заксобрания («О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области”»). Отмечается, что инициатива внесена правительством региона.
Документ содержит ряд корректировок для разных льготных категорий, а также отмену налоговой льготы по транспортному налогу для организаций и граждан, на которых зарегистрированы легковые авто до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатта) включительно.
«Ставки транспортного налога повышаются до среднего уровня по Российской Федерации, а также отменяется льгота для владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, которая действует в Свердловской области с 1 января 2011 года», — следует из документа.
Также предлагаются тарифы для взимания налога. Так, предполагаемая ставка для малолитражек будет на уровне 10 рублей за лошадиную силу в год (при расчете на 2025 год).
В целом власти региона ожидают, что повышенные ставки по транспортному налогу принесут в бюджет дополнительные доходы в размере 903,3 млн. рублей в 2026 году (в том числе налог за маломощные авто — 490,3 млн. рублей), следует из пояснения к документу.
Также в правительстве рассчитывают, что изменения помогут стимулировать использование «нового транспорта повышенного экологического класса», обеспечат стабильное налогообложение в грузовых международных перевозках, «что будет способствовать продвижению Свердловской области как международного логистического центра».
Кроме того, в министерстве финансов ожидают, что изменения повысят капитализацию территориального дорожного фонда Свердловской области.
Предполагается, что изменения введут с 1 января 2025 года.
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