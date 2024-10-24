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В СКР заявили о возбуждении дела против генерала Оглоблина
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В СКР заявили о возбуждении уголовного дела в отношении генерал-майора Александра Оглоблина.
Ранее он занимал должность начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил РФ.
Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
«По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод “Телта” взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России», — сообщили в ведомстве.
В отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее он занимал должность начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил РФ.
Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
«По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод “Телта” взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России», — сообщили в ведомстве.
В отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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