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Дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина выписали из больницы
Фото: скриншот видео Дальневосточной транспортной прокуратуры
Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море, выписан из Магаданской областной больницы.
Как сообщили во вторник в правительстве региона, Пичугин отправляется домой в Бурятию.
«В Улан-Удэ его ждет реабилитация под контролем местных медиков. По словам врачей, состояние пациента не внушает опасений, авиаперелет ему не противопоказан», — говорится в сообщении правительства Магаданской области.
В правительстве Бурятии в свою очередь пообещали компенсировать транспортные расходы.
Напомним, 9 августа двое мужчин и пятнадцатилетний подросток (сын одного из них) на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились по маршруту от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через некоторое время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.
Судно обнаружили 14 октября. Его нашли рыбаки в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В живых остался только один Михаил Пичугин.
Как сообщили во вторник в правительстве региона, Пичугин отправляется домой в Бурятию.
«В Улан-Удэ его ждет реабилитация под контролем местных медиков. По словам врачей, состояние пациента не внушает опасений, авиаперелет ему не противопоказан», — говорится в сообщении правительства Магаданской области.
В правительстве Бурятии в свою очередь пообещали компенсировать транспортные расходы.
Напомним, 9 августа двое мужчин и пятнадцатилетний подросток (сын одного из них) на лодке катамаранного типа «Байкат 470» отправились по маршруту от мыса Перовского Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Через некоторое время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным.
Судно обнаружили 14 октября. Его нашли рыбаки в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В живых остался только один Михаил Пичугин.
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