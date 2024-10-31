В ГИБДД Екатеринбурга напомнили о манере вождения в снегопад

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В телеграм-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга появилось сообщение с напоминанием для водителей о смене манеры вождения в снегопад и межсезонье.Так, в посте указано, что понижение температуры воздуха ночью приводит к подмерзанию и обледенению подходов к дороге и покрытия дорожного полотна. «В таких условиях водителям необходимо корректировать скоростной режим, заранее выбирая пониженную скорость», – советуют автоинспекторы.Подчеркивается, что для безопасности в межсезонье лучше отказаться от опасных маневров на дорогах, и наконец, заменить уже летнюю резину на зимнюю (если вы ещё не).«В зоне риска оказываются и пешеходы, которые часто пренебрегают ПДД и мерами безопасности: переходят дорогу вне пешеходного перехода, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы. Пешеходам необходимо задуматься о безопасности - соблюдать правила и меры предосторожности при переходе через дорогу, помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на мокрой или обледенелой дороге, использование световозвращающие элементов на верхней одежде сделает пешехода значительно заметнее на дороге», – указано в сообщение Госавтоинспекции.