Один из фигурантов дела о крупных мошеннических аферах предстанет перед Талицким судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении участника мошеннической группы. В «послужном списке» аферистов — дела на многомиллионные суммы.Согласно материалам уголовного дела, с февраля 2023 года группа мошенников обманным путём при помощи телефонных звонков выманивала у граждан России большие денежные суммы. Среди их жертв оказалась и некая московская актриса, которая после общения с преступниками перевела на указанные ими номера карт боле 19 миллионов рублей. В другом случае житель Свердловской области, попавшись на схожую уловку, перечислил более полутора миллионов рублей.Как это чаще всего бывает, раскрыть всю мошенническую сеть пока не удалось, а попался в «объятия» правоохранительных органов «бегунок» — человек, в задачу которого входило обналичивать деньги обманутых жертв, снимая их с банковских карт, которые передал ему организатор преступной группы. Мужчина 1989 года рождения делал это в банкоматах Екатеринбурга и Тюмени. Полученные купюры он пересылал по указанным ему реквизитам другим мошенникам, а себе забирал оговоренную заранее долю.Этому «самому слабому звену» в мошеннической группе предстоит отвечать перед судом сразу по двум пунктам: он обвиняется в «мошенничестве, организованном группой, в особо крупном размере, повлекшем лишение права на жилое помещение» и в «краже, организованной группой, в особо крупном размере, с банковского счёта». Материалы дела вместе с обвинительным заключением уже переданы в Талицкий районный суд.