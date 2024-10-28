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Пять машин столкнулось на Кольцовском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
О большой пробке на Кольцовском тракте сообщают жители Свердловской области. Затор образовался из-за массовой автоаварии, произошедшей этим вечером.
По комментариям от областной Госавтоинспекции можно заключить, что вечером 31 октября на Кольцовском тракте столкнулось сразу пять машин. И хоть обошлось без пострадавших, помятые «тачки» создали препятствие для остальных участников движения. Особенно тяжело проехать в сторону аэропорта.
Выехавшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции Екатеринбурга пришлось не только выяснять все обстоятельства случившегося столкновения, но и регулировать поток, пытаясь восстановить нормальное движение в обе стороны.
Подробности ДТП пока не известны.
По комментариям от областной Госавтоинспекции можно заключить, что вечером 31 октября на Кольцовском тракте столкнулось сразу пять машин. И хоть обошлось без пострадавших, помятые «тачки» создали препятствие для остальных участников движения. Особенно тяжело проехать в сторону аэропорта.
Выехавшим на место происшествия сотрудникам Госавтоинспекции Екатеринбурга пришлось не только выяснять все обстоятельства случившегося столкновения, но и регулировать поток, пытаясь восстановить нормальное движение в обе стороны.
Подробности ДТП пока не известны.
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