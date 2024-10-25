В Калмыкии судья получил условный срок по делу о крупном мошенничестве

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Калмыкии судья районного суда в отставке получил условный срок по делу о мошенничестве в особо крупном размере.По данным СКР, три года назад судья и его знакомый сообщили женщине (также осужденной за мошенничество), что ее обвинительный приговор может быть пересмотрен.За это они потребовали более миллиона рублей. «При этом реальная возможность исполнить данные обещания отсутствовала, ввиду заведомой противоправности», — сообщает СКР.Впоследствии при передаче части суммы (400 тысяч рублей) действия фигурантов были пресечены сотрудниками УФСБ.Бывший судья признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Также экс-судье назначен штраф 400 тысяч рублей.