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Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Владимир Путин по видеосвязи провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
По его словам, ядерная триада остается «надежным гарантом суверенитета и безопасности страны».
Путин заявил, что «Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства».
«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно "ядерная триада" продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — цитирует Путина телеграм-канал «Кремль. Новости».
О чем ещё заявил Путин (цитаты по стенограмме на сайте Кремля):
- во время тренировки отработают действия должностных лиц «по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет».
- «Мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».
- «В текущем году их оснащённость современными образцами вооружения достигла порядка 94 процентов».
- «...Продолжается ввод в состав Военно-Морского Флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации».
По его словам, ядерная триада остается «надежным гарантом суверенитета и безопасности страны».
Путин заявил, что «Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства».
«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно "ядерная триада" продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности», — цитирует Путина телеграм-канал «Кремль. Новости».
О чем ещё заявил Путин (цитаты по стенограмме на сайте Кремля):
- во время тренировки отработают действия должностных лиц «по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет».
- «Мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности».
- «В текущем году их оснащённость современными образцами вооружения достигла порядка 94 процентов».
- «...Продолжается ввод в состав Военно-Морского Флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации».
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