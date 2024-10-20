В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Челябинской области вынесен приговор фигурантам резонансного дела об убийстве подростка.Виновными признаны семь граждан Таджикистана и один гражданин РФ. Они получили сроки в зависимости от степени участия по статьям о хулиганстве и убийстве.«Вечером 9 апреля 2023 года компания молодых людей, находясь на парковке около одного из торгово-развлекательных комплексов города Челябинска, грубо нарушая общественный порядок, используя камни и палки, напали на местных жителей. В ходе нападения иностранные граждане нанесли множество ударов ногами, руками, палками по телу 17-летнего подростка, а также не менее одного удара ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте», — сообщает СКР.Двое из обвиняемых скрылись за пределами РФ и были объявлены в международный розыск.Суд назначил четверым гражданам Таджикистана от 9,5 до 18 лет колонии строгого и общего режимов. Остальные фигуранты получили от 4,5 до 5,5 лет колонии общего режима.«В пользу родственников потерпевшего с каждого из четверых осужденных взыскана компенсация морального вреда в размере 1,25 млн рублей», — добавили в ведомстве.