«Сладкая» кража совершена в одном из екатеринбургских магазинов

«Ранее он неоднократно судим, в том числе за кражи, грабёж и сбыт имущества, добытого преступным путем. Оказалось, что ни одной из похищенных шоколадок он не съел. А весь товар на сумму чуть больше 3 тысяч рублей он успел продать», – сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Любитель покушать сладкого на халяву наведался в один из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Торговую точку он покинул с «добычей» в виде двух плиток шоколада.Виновника пропажи шоколадных плиток работники магазина на улице Учителей вместе с полицейскими установили по записям с камер видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что один из посетителей долго ходил между полок, словно выбирая покупки. А в итоге он взял шоколад из тележки с нерассортированным товаром и скрылся, «забыв» за шоколадные плитки заплатить.«Сладкая» кража произошла на Учителей примерно в два часа дня. А уже к вечеру оперативники обнаружили местонахождение любителя шоколада и задержали его.Преступнику оказалось 30 лет, он екатеринбуржец и прежде уже имел проблемы с законом.Воровство из продуктовых магазинов — не является чем-то неординарным для современной России. Но если чаще всего нечистые на руку магазинные воры «тырили» чаще всего алкогольную продукцию, то в последнее время фиксируется много случаев, когда воруют совсем иные продукты. Так, например, буквально на днях в Москве двое мужчин украли в магазине 25 пачек сливочного масла.