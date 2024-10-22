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«Сладкая» кража совершена в одном из екатеринбургских магазинов

18.29 Четверг, 31 октября 2024
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Патрульный участок»
Любитель покушать сладкого на халяву наведался в один из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Торговую точку он покинул с «добычей» в виде двух плиток шоколада.

Виновника пропажи шоколадных плиток работники магазина на улице Учителей вместе с полицейскими установили по записям с камер видеонаблюдения. На этих кадрах видно, что один из посетителей долго ходил между полок, словно выбирая покупки. А в итоге он взял шоколад из тележки с нерассортированным товаром и скрылся, «забыв» за шоколадные плитки заплатить.

«Сладкая» кража произошла на Учителей примерно в два часа дня. А уже к вечеру оперативники обнаружили местонахождение любителя шоколада и задержали его.

Преступнику оказалось 30 лет, он екатеринбуржец и прежде уже имел проблемы с законом.

«Ранее он неоднократно судим, в том числе за кражи, грабёж и сбыт имущества, добытого преступным путем. Оказалось, что ни одной из похищенных шоколадок он не съел. А весь товар на сумму чуть больше 3 тысяч рублей он успел продать», – сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.


Воровство из продуктовых магазинов — не является чем-то неординарным для современной России. Но если чаще всего нечистые на руку магазинные воры «тырили» чаще всего алкогольную продукцию, то в последнее время фиксируется много случаев, когда воруют совсем иные продукты. Так, например, буквально на днях в Москве двое мужчин украли в магазине 25 пачек сливочного масла.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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