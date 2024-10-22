На прошлой неделе свердловчане традиционно не пристёгивались ремнями безопасности

В остальном антирейтинг выглядит следующим образом:

235 водителей исключили из процесса движения из-за признаков алкогольного опьянения,

210 детей ехали в машине не в специальных автокреслах,

193 водителей не предоставили преимущество пешеходам,

133 водителя выехали на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной еженедельный отчёт о нарушениях правил дорожного движения. Предоставила Госавтоинспекция Свердловской области. Судя по нему, на прошлой неделе свердловские автовладельцы привычно игнорировали ремни безопасности.«Забывших» пристегнуться ремнём безопасности водителей свердловские автоинспекторы наловили за период с 21 по 27 октября аж 2641 человека. Это нарушение вновь возглавило условный антирейтинг. Почти тысяча (952, если быть точными) машин были остановлены за тонировку стёкол. А следующий за этим по популярности «косяк» со стороны водителей — вождение транспортным средством без прав. Таких нарушителей на прошлой неделе было 235.Всего на прошлой неделе свердловские инспектора ДПС пресекли 9450 нарушений правил дорожного движения. Из них 951 человек нарушал правила «на своих двоих», 58 — за рулём автобуса и 34 — верхом на «железных конях».