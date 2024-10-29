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В Каменске-Уральском суд взыскал 800 тысяч компенсации в пользу сломавшей позвоночник кассирши с её работодателя
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском суд взыскал с индивидуального предпринимателя 800 тысяч рублей в пользу его сотрудницы, которая работала в его продуктовом магазине продавцом кассиром, пока не упала с крыльца торговой точки и не получила компрессионный перелом позвоночника.
Несчастный случай произошёл 22 декабря 2023 года. После этого инцидента магазин стала проверять прокуратура, сотрудники которой пришли к выводу, что причиной несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ.
Сломавшая позвоночник женщина до сих пор продолжает страдать от постоянных болей, в связи с чем прокуратура ведомство в суд исковое заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя в её пользу моральной компенсаций в размере 800 тысяч рублей. Красногорский районный суд, рассматривавший иск, требования прокуратуры полностью удовлетворил.
Судебный ещё акт не вступил в законную силу.
Несчастный случай произошёл 22 декабря 2023 года. После этого инцидента магазин стала проверять прокуратура, сотрудники которой пришли к выводу, что причиной несчастного случая является неудовлетворительная организация производства работ.
«В том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившиеся в допуске продавца-кассира к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знания требований охраны труда, а также без прохождения ею обязательного предварительного медицинского осмотра в установленном законом порядке»,
– объяснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Сломавшая позвоночник женщина до сих пор продолжает страдать от постоянных болей, в связи с чем прокуратура ведомство в суд исковое заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя в её пользу моральной компенсаций в размере 800 тысяч рублей. Красногорский районный суд, рассматривавший иск, требования прокуратуры полностью удовлетворил.
Судебный ещё акт не вступил в законную силу.
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