В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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После резонансного убийства женщины-таксиста в челябинском Коркино в регионе проводят проверки и рейды «в местах компактного проживания цыганской этнической группы», сообщили в понедельник в областном правительстве.Губернатор Алексей Текслер провел заседание штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Власти утверждают, что ситуация в городе нормализовалась.По поручению главы региона начала работать «комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино». Комиссией руководит замгубернатора Алексей Фартыгин.Текслер на совещании акцентировал внимание на ключевых направлениях:- «проверки и рейды в местах компактного проживания цыганской этнической группы на предмет профилактики правонарушений». Как отмечают в правительстве региона, оперативная работа идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах «с компактным проживанием цыганского населения»;- комплексная проверка документов и «обоснованности их получения»;- проверка на причастность к нарушениям закона;- «внимательное изучение источников дохода»;- «анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».Кроме этого, губернатор обратил внимание на задачу «комплексного развития Коркинского округа», добавили в телеграм-канале регионального правительства.