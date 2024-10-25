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В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
Фото: телеграм-канал Алексея Текслера
После резонансного убийства женщины-таксиста в челябинском Коркино в регионе проводят проверки и рейды «в местах компактного проживания цыганской этнической группы», сообщили в понедельник в областном правительстве.
Губернатор Алексей Текслер провел заседание штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Власти утверждают, что ситуация в городе нормализовалась.
По поручению главы региона начала работать «комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино». Комиссией руководит замгубернатора Алексей Фартыгин.
Текслер на совещании акцентировал внимание на ключевых направлениях:
- «проверки и рейды в местах компактного проживания цыганской этнической группы на предмет профилактики правонарушений». Как отмечают в правительстве региона, оперативная работа идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах «с компактным проживанием цыганского населения»;
- комплексная проверка документов и «обоснованности их получения»;
- проверка на причастность к нарушениям закона;
- «внимательное изучение источников дохода»;
- «анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».
Кроме этого, губернатор обратил внимание на задачу «комплексного развития Коркинского округа», добавили в телеграм-канале регионального правительства.
Губернатор Алексей Текслер провел заседание штаба по стабилизации ситуации в Коркино. Власти утверждают, что ситуация в городе нормализовалась.
По поручению главы региона начала работать «комиссия по наведению комплексного порядка в Коркино». Комиссией руководит замгубернатора Алексей Фартыгин.
Текслер на совещании акцентировал внимание на ключевых направлениях:
- «проверки и рейды в местах компактного проживания цыганской этнической группы на предмет профилактики правонарушений». Как отмечают в правительстве региона, оперативная работа идет не только в Коркино, но и в других муниципалитетах «с компактным проживанием цыганского населения»;
- комплексная проверка документов и «обоснованности их получения»;
- проверка на причастность к нарушениям закона;
- «внимательное изучение источников дохода»;
- «анализ соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».
Кроме этого, губернатор обратил внимание на задачу «комплексного развития Коркинского округа», добавили в телеграм-канале регионального правительства.
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