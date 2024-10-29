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Группу неонацистов задержали в Екатеринбурге
Фото: источник издания в силовых структурах
В Екатеринбурге задержали группу неонацистов. Задержанные ультраправые радикалы разделяют взгляды ныне покойного Максима Марцинкевича («Тесака»), сообщает информагентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Лидером группировки, по версии следствия, является 19-летний екатеринбуржец Сергей Пономарёв (на фото спиной). Его задержали в начале недели, а сегодня суд поместил Пономарёва в СИЗО на два месяца, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу. О мере пресечения для других участников группы не сообщается.
Дело против неонацистов возбудили по статье о хулиганстве с применением насилия по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды (пункты «а» и «б» части 1 статьи 213 УК). По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
Во время обысков были обнаружены многочисленные предметы с символикой нацистской Германии, афиша выпущенного нацистской пропагандой фильма, а также стикеры современных ультраправых движений и организаций, в том числе анти-антифашистских, и наклейки фанатских сообществ футбольных клубов «Зенит» и «Урал».
Кроме того, были обнаружены биты, кастеты и другие предметы, которые могут использоваться при совершении нападений. Сообщается, что в середине этого месяца Пономарёв как раз совершил одно из таких нападений — на трёх иностранных граждан в Екатеринбурге.
Напомним, в начале этого года в северных микрорайонах Екатеринбурга одно за другим появлялись граффити с нацистскими лозунгами, а в мае на Новой Сортировке появилось огромное граффити длиной 50 метров с именем и фамилией почитаемого в среде ультраправых убийцы-неонациста. Участвовали ли задержаные члены группировки в нанесении нацистских надписей не сообщается. Однако на фотографиях с обысков, публикуемых одним из телеграм-каналов, видны баллончик и испачканная в краске перчатка.
Лидером группировки, по версии следствия, является 19-летний екатеринбуржец Сергей Пономарёв (на фото спиной). Его задержали в начале недели, а сегодня суд поместил Пономарёва в СИЗО на два месяца, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу. О мере пресечения для других участников группы не сообщается.
Дело против неонацистов возбудили по статье о хулиганстве с применением насилия по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды (пункты «а» и «б» части 1 статьи 213 УК). По этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.
Во время обысков были обнаружены многочисленные предметы с символикой нацистской Германии, афиша выпущенного нацистской пропагандой фильма, а также стикеры современных ультраправых движений и организаций, в том числе анти-антифашистских, и наклейки фанатских сообществ футбольных клубов «Зенит» и «Урал».
Кроме того, были обнаружены биты, кастеты и другие предметы, которые могут использоваться при совершении нападений. Сообщается, что в середине этого месяца Пономарёв как раз совершил одно из таких нападений — на трёх иностранных граждан в Екатеринбурге.
Напомним, в начале этого года в северных микрорайонах Екатеринбурга одно за другим появлялись граффити с нацистскими лозунгами, а в мае на Новой Сортировке появилось огромное граффити длиной 50 метров с именем и фамилией почитаемого в среде ультраправых убийцы-неонациста. Участвовали ли задержаные члены группировки в нанесении нацистских надписей не сообщается. Однако на фотографиях с обысков, публикуемых одним из телеграм-каналов, видны баллончик и испачканная в краске перчатка.
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