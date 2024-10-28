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Число нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге сократилось за четыре года почти на 30%
Фото: Вечерние ведомости
Число нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге сократилось за четыре года почти на 30%.
Если в 2020 году их было 2371, то на текущий момент их осталось 1689. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.
Правда, Чаплыгин уточнил, что 1689 — это не точное число НТО, а число мест размещения в Схеме НТО, в некоторых случаях на одном месте размещения располагается по несколько объектов. В новом положении об НТО, принятом после жарких споров в мае этого года, возможность размещения нескольких объектов на одном месте Схемы исключена, и в будущем число объектов НТО должно сравняться с числом мест в Схеме.
Напомним, количество НТО в городе планомерно сокращается в рамках реформы НТО, проводимой под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. Администрация объясняет это заботой о внешнем облике уральской столицы.
Если в 2020 году их было 2371, то на текущий момент их осталось 1689. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал директор департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.
Правда, Чаплыгин уточнил, что 1689 — это не точное число НТО, а число мест размещения в Схеме НТО, в некоторых случаях на одном месте размещения располагается по несколько объектов. В новом положении об НТО, принятом после жарких споров в мае этого года, возможность размещения нескольких объектов на одном месте Схемы исключена, и в будущем число объектов НТО должно сравняться с числом мест в Схеме.
Напомним, количество НТО в городе планомерно сокращается в рамках реформы НТО, проводимой под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. Администрация объясняет это заботой о внешнем облике уральской столицы.
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