В Казани введут туристический налог

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Власти Казани намерены ввести туристический налог с 1 января 2025 года.Размер налога составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, минимальная сумма — 100 рублей в день, сообщает администрация города.Для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера. От его уплаты в соответствии с законом освобождаются некоторые категории граждан. В Казани планируется добавить в перечень льготников несовершеннолетних туристов.«По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год не менее 200 млн дополнительных средств в бюджет Казани», — сообщается на сайте мэрии.Чиновники намерены направить деньги на инфраструктуру, общественные пространства, а также на «продвижение туристического бренда столицы РТ».По данным местных властей, за последние 15 лет туристический трафик вырос почти в десять раз. В прошлом году он превысил четыре миллиона человек. Вместе с потоком туристов возросла нагрузка на городскую инфраструктуру.Отмечается, что проект решения местной Думы «О туристическом налоге» вынесут для обсуждения на сессию после антикоррупционной экспертизы.