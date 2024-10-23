Возрастное ограничение 18+
В Казани введут туристический налог
Фото: Вечерние ведомости
Власти Казани намерены ввести туристический налог с 1 января 2025 года.
Размер налога составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, минимальная сумма — 100 рублей в день, сообщает администрация города.
Для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера. От его уплаты в соответствии с законом освобождаются некоторые категории граждан. В Казани планируется добавить в перечень льготников несовершеннолетних туристов.
«По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год не менее 200 млн дополнительных средств в бюджет Казани», — сообщается на сайте мэрии.
Чиновники намерены направить деньги на инфраструктуру, общественные пространства, а также на «продвижение туристического бренда столицы РТ».
По данным местных властей, за последние 15 лет туристический трафик вырос почти в десять раз. В прошлом году он превысил четыре миллиона человек. Вместе с потоком туристов возросла нагрузка на городскую инфраструктуру.
Отмечается, что проект решения местной Думы «О туристическом налоге» вынесут для обсуждения на сессию после антикоррупционной экспертизы.
Размер налога составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах, минимальная сумма — 100 рублей в день, сообщает администрация города.
Для туристов сумма налога будет включена в стоимость номера. От его уплаты в соответствии с законом освобождаются некоторые категории граждан. В Казани планируется добавить в перечень льготников несовершеннолетних туристов.
«По предварительным расчетам, новый сбор позволит привлечь в первый год не менее 200 млн дополнительных средств в бюджет Казани», — сообщается на сайте мэрии.
Чиновники намерены направить деньги на инфраструктуру, общественные пространства, а также на «продвижение туристического бренда столицы РТ».
По данным местных властей, за последние 15 лет туристический трафик вырос почти в десять раз. В прошлом году он превысил четыре миллиона человек. Вместе с потоком туристов возросла нагрузка на городскую инфраструктуру.
Отмечается, что проект решения местной Думы «О туристическом налоге» вынесут для обсуждения на сессию после антикоррупционной экспертизы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Города Екатеринбургской агломерации хотят сделать пилотными для введения туристического налога
23 октября 2024
23 октября 2024
Екатеринбург занял 7-е место в России по популярности у иностранных туристов — данные одного из сервисов
24 октября 2024
24 октября 2024