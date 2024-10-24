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17 лет запросило гособвинение сотруднику Уралвагонзавода по делу о госизмене
Фото: соцсети Данила Мухаметова
На сегодняшнем заседании в Свердловском областном суде в ходе прений сторон прокурор попросил назначить бывшему инженеру-технологу Уралвагонзавода Данилу Мухаметову 17 лет колонии строгого режима, ограничение свободы сроком на два года и штраф 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
Приговор Данилу Мухаметову вскоре должен вынести судья Андрей Минеев. Супругу Данила, Викторию Мухаметову, в начале октября приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Супруг Мухаметовых обвинили в том, что они за денежное вознаграждение передали Украине секретные чертежи. Их поимкой занималась ФСБ. Сразу после задержания спецслужба опубликовала видео, в котором Мухаметовы признают передачу данных зарубежной стороне.
Приговор Данилу Мухаметову вскоре должен вынести судья Андрей Минеев. Супругу Данила, Викторию Мухаметову, в начале октября приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Супруг Мухаметовых обвинили в том, что они за денежное вознаграждение передали Украине секретные чертежи. Их поимкой занималась ФСБ. Сразу после задержания спецслужба опубликовала видео, в котором Мухаметовы признают передачу данных зарубежной стороне.
Фото: соцсети Данила Мухаметова
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