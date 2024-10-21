Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Россияне стали чаще заказывать мебель по индивидуальным параметрам. Эксперты отмечают, что растущий спрос вызван двумя факторами: активным развитием онлайн-продаж и желанием потребителей оптимально использовать жилые пространства, в том числе очень скромные по площади.Так, например, в последнее время появился тренд на переоборудование «хрущевок» в стиле минимализм. Дизайнеры предлагают владельцам различные варианты встроенной мебели, столы-трансформеры (например, стол с гладильной доской, которая компактно убирается внутрь), многофункциональные комоды, практичные стеллажи для зонирования пространства в комнатах и на балконах. Также покупатели стали чаще обращать внимание на стилевое единство мебели в квартирах и отмечают необходимые требования при заказе разным производителям.В свою очередь производства переориентируются на заказы по индивидуальным запросам и активно переходят на онлайн-продажи. Так, например, на Авито более 50% продавцов мебели занимаются производством на заказ.В компании отмечают, что пользователи смогут заказать мебель по желаемым параметрам и с частичной предоплатой, новый функционал запущен пока в пилотном режиме. «Мы понимаем, что покупка мебели онлайн — это серьезный шаг, связанный с преодолением возможных сомнений. Кроме того, более 50% продавцов на Авито занимаются производством мебели на заказ. Поэтому запуск нового функционала является важным шагом в развитии рынка купли-продажи мебели онлайн», — комментирует Никита Ткачев, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито.В компании рассчитывают, что новый функционал сможет обеспечить защиту интересов как покупателей, так и продавцов. Ведь не секрет, что онлайн-продажи, в том числе мебели, несут потенциальные риски для обеих сторон. Предоплата, фиксирование всех деталей заказа (сроки, пожелания, дополнительные услуги) будут проходить через платформу. В компании ожидают, что это позволит обеспечить прозрачность сделок купли-продажи мебели.Некоторые эксперты отмечают, что в последнее время возник спрос на загородное строительство, где практически нет такого понятия, как «типовой проект». В связи с этим производители ожидают дальнейший рост спроса на индивидуальную мебель и уникальные дизайнерские решения.