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Екатеринбуржец, которого не выпустили из России из-за ошибки в загранпаспорте, взыскал компенсацию с МВД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В феврале этого года мужчину не выпустили в ОАЭ, изъяв загранпаспорт на проверке в аэропорту Кольцово перед вылетом рейса в Дубай. Причина — в ошибке в машиночитаемом коде пола, допущенной управлением по вопросам миграции МВД при выдаче паспорта, сообщало издание Е1. Проверить ошибку самостоятельно и предвосхитить возможные проблемы на границе екатеринбуржец не мог — поскольку она была не в имени, фамилии или других буквенных данных, а в машиночитаемом коде пола внизу страницы.
Сейчас Е1 сообщает что Вениамин (так зовут мужчину) взыскал с полицейских 65 тысяч рублей. Эти деньги должны стать компенсацией за сорванный отпуск в Дубае.
Сейчас Е1 сообщает что Вениамин (так зовут мужчину) взыскал с полицейских 65 тысяч рублей. Эти деньги должны стать компенсацией за сорванный отпуск в Дубае.
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