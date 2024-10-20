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В ГД внесут законопроект о запрете передвижных цирков с дикими животными
Фото: Вечерние ведомости
После нападения пантеры на ребенка, которое произошло в Ангарске, в Госдуме в очередной раз заговорили о запрете цирков с животными.
Запретить передвижные цирки с дикими животными предложил депутат Алексей Нечаев. Ранее «Новые люди» уже выступали с инициативой запретить использование животных в цирках.
«Полный запрет цирков с животными — это долгая работа, и мы неизбежно придём к этому в будущем. Что нужно сделать прямо сейчас — это полностью запретить использование диких животных в передвижных цирках и шапито», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, сейчас практически невозможно осуществлять «адекватный контроль за живодёрнями на колёсах».
Соответствующий законопроект депутаты намерены подготовить и внести в Госдуму до конца осенней сессии.
Ранее в Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика. По данным регионального СК, вечером 28 октября местный житель привел своего сына в частный передвижной цирк, «чтобы сфотографироваться с пантерой». Представления, как сообщается, в этот день не было.
Ребенка увезли в больницу с различными травмами.
«В обстоятельствах разберётся следствие. Но в чём я однозначно уверен — диким животным в цирках не место. Продолжим добиваться, чтобы наш закон о цирках без животных был принят, а Россия пошла по пути гуманного отношения к животным», — пишет депутат.
Запретить передвижные цирки с дикими животными предложил депутат Алексей Нечаев. Ранее «Новые люди» уже выступали с инициативой запретить использование животных в цирках.
«Полный запрет цирков с животными — это долгая работа, и мы неизбежно придём к этому в будущем. Что нужно сделать прямо сейчас — это полностью запретить использование диких животных в передвижных цирках и шапито», — пишет депутат в телеграм-канале.
По его мнению, сейчас практически невозможно осуществлять «адекватный контроль за живодёрнями на колёсах».
Соответствующий законопроект депутаты намерены подготовить и внести в Госдуму до конца осенней сессии.
Ранее в Ангарске пантера напала на трехлетнего мальчика. По данным регионального СК, вечером 28 октября местный житель привел своего сына в частный передвижной цирк, «чтобы сфотографироваться с пантерой». Представления, как сообщается, в этот день не было.
Ребенка увезли в больницу с различными травмами.
«В обстоятельствах разберётся следствие. Но в чём я однозначно уверен — диким животным в цирках не место. Продолжим добиваться, чтобы наш закон о цирках без животных был принят, а Россия пошла по пути гуманного отношения к животным», — пишет депутат.
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