В Екатеринбурге на Вторчермете горит частный дом

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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На Вторчермете в Екатеринбурге сильный пожар.По словам очевидцев, горит частный дом, пишет Е1.Судя по опубликованным кадрам, крыша здания практически прогорела.Информации от МЧС пока нет.