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В Екатеринбурге на Вторчермете горит частный дом
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На Вторчермете в Екатеринбурге сильный пожар.
По словам очевидцев, горит частный дом, пишет Е1.
Судя по опубликованным кадрам, крыша здания практически прогорела.
Информации от МЧС пока нет.
По словам очевидцев, горит частный дом, пишет Е1.
Судя по опубликованным кадрам, крыша здания практически прогорела.
Информации от МЧС пока нет.
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