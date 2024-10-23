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СМИ сообщают о попытке ученика девятого класса покончить с жизнью после результатов пробного ОГЭ
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В одной из школ Екатеринбурга учащийся девятого класса попытался покончить жизнь самоубийством из-за того, что неудачно написал пробное ОГЭ.
Об этом сообщает Е1, ссылаясь на свой источник. По данным издания, сейчас юноша находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Известно, что молодой человек учился в основном на «тройки», но у него были планы поступить в коллеж. Также юноша жаловался на большую нагрузку в школе.
Официальных комментариев от ведомств по этому случаю ещё не было.
Об этом сообщает Е1, ссылаясь на свой источник. По данным издания, сейчас юноша находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Известно, что молодой человек учился в основном на «тройки», но у него были планы поступить в коллеж. Также юноша жаловался на большую нагрузку в школе.
Официальных комментариев от ведомств по этому случаю ещё не было.
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