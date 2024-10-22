Эльвира Набиуллина назвала главный барьер для роста экономики

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы, где обсуждались основные направления государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы.Нынешнюю ситуацию она назвала новой для российской экономики. «Мы были вынуждены войти в период жесткой денежно-кредитной политики», — заявила Набиуллина.По ее мнению, главный барьер для роста экономики сегодня — дефицит кадров.«Высокая, неснижающаяся инфляция сигнализирует о том, что спрос серьезно оторвался от производственных возможностей экономики»;«Физические возможности по быстрому наращиванию производства сейчас крайне ограничены», «безработица к середине года спустилась до 2,5% [...] и остается на рекордно низком уровне последние несколько месяцев».«В некоторых отраслях почти не осталось свободного оборудования, даже устаревшего. Например, в машиностроении».Инфляция будет выше, чем по итогам прошлого года. По оценке ЦБ РФ — 8–8,5% на конец этого года.«Если не компенсировать влияние дополнительных проинфляционных факторов на спрос и на инфляционные ожидания, то рост инфляции продолжится. И мы закончим 2025 год с еще более высокой инфляцией, чем мы имеем сейчас».«Инфляция — это прямой вычет из доходов граждан <...> И нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно».«Бизнес страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане, потому что рост издержек — во многом одно из проявлений все той же инфляции. Это отражение острой борьбы между компаниями за все более дефицитные производственные ресурсы: труд, материалы, новое оборудование».«Высокая инфляция может быть выгодна только тому бизнесу, чьи товары люди вынуждены будут покупать независимо от роста цен».«Высокая инфляция — это еще и непредсказуемая инфляция, потому что это опасная иллюзия — считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре».«4% — на наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью. Инфляция держится выше уже четвертый год подряд».О ключевой ставке. «Её (ключевой ставки — прим. ред.) эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата».«Розничное кредитование в июле-августе существенно замедлилось, его темпы становятся более сбалансированными».«Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти. Оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре, а за 9 месяцев этого года — это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%».«Без повышения ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более взрывной рост и корпоративного, и розничного кредита и еще больший перегрев спроса со всеми вытекающими для инфляции последствиями. Инфляция была бы гораздо выше».«Чтобы вернуться к низкой инфляции, требуется большая жесткость денежно-кредитной политики».«Дефицит кадров, а не цена кредитов и даже не недостаток мощностей, — сейчас самый главный барьер для роста экономики».«Мы по-прежнему ожидаем, что рост экономики продолжится, но более умеренными темпами, чем сейчас».«Для экономики, в которой есть дефицит трудовых ресурсов, важны не просто инвестиции, а инвестиции, повышающие производительность труда».«Сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободные ресурсы <...> Но если свободных ресурсов — рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей — уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них <...>, рост цен и на них, и на конечную продукцию».«Сейчас самое важное время задуматься о более гибкой системе господдержки».«Жесткая денежно-кредитная политика в наших условиях <...> защищает зарплаты, защищает пенсии, пособия и сбережения людей от роста цен».Напомним, на прошлой неделе ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 19 до 21%.