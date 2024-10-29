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СМИ: милиция в Таджикистане требует от клубов запретить GTA и Counter Strike
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Милиция в Душанбе потребовала от владельцев компьютерно-игровых клубов «не допускать распространения» игр GTA и Counter Strike.
Эти игры, по мнению правоохранительных органов, содержат элементы насилия, убийств и грабежей. Из-за этого некоторые молодые люди «оказываются под негативным влиянием и совершают различные преступления», считают в местной милиции.
«В связи с этим УМВД по Душанбе потребовало от владельцев компьютерно-игровых клубов не допускать распространения этих игр и связанных с ними роликов насильственного характера», — пишет канал Sputnik Таджикистан.
В милиции пригрозили провести «дополнительные рейды и проверки», а граждан попросили «контролировать своих детей».
По информации в других изданиях, экспертизу игр провело министерство культуры Таджикистана.
Эти игры, по мнению правоохранительных органов, содержат элементы насилия, убийств и грабежей. Из-за этого некоторые молодые люди «оказываются под негативным влиянием и совершают различные преступления», считают в местной милиции.
«В связи с этим УМВД по Душанбе потребовало от владельцев компьютерно-игровых клубов не допускать распространения этих игр и связанных с ними роликов насильственного характера», — пишет канал Sputnik Таджикистан.
В милиции пригрозили провести «дополнительные рейды и проверки», а граждан попросили «контролировать своих детей».
По информации в других изданиях, экспертизу игр провело министерство культуры Таджикистана.
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