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Учёный Грэй Болтачёв, который заявил о намерении баллотироваться от «Яблока», освободился
Фото: Вечерние ведомости
Учёный Грэй Болтачёв освобождён из спецприёмника в Алапаевске, куда его увезли из Екатеринбурга отбывать наказание по статье о мелком хулиганстве. Об этом из Алапаевска сообщает корреспондент Вечерних ведомостей. Таким образом, Болтачёву не стали организовывать «административную карусель» — искусственно растянутую серию административных арестов.
Подробнее о задержании и аресте доктора физико-математических наук Болтачёва Вечерние ведомости писали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Подробнее о задержании и аресте доктора физико-математических наук Болтачёва Вечерние ведомости писали здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
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