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Выразившего намерение баллотироваться от «Яблока» учёного задержали в Екатеринбурге

19.30 Суббота, 6 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости / сайт избиркома Свердловской области
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В Екатеринбурге 3 июня на работу к Грэю Болтачёву — в Институт электрофизики УрО РАН — пришли полицейские. После этого они вместе с учёным съездили к нему домой и, изъяв технику, увезли Болтачёва в отдел полиции №5. Там на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

«...Болтачёв Грэй Шамилевич, находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурные бранью, громко кричал, размахивая руками, на замечания не реагировал»,

— сказано в протоколе.


На следующий день судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова согласилась с версией полицейских, признала Болтачёва виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП и назначила ему арест сроком на 5 суток. Информация подтверждаются данными в картотеке суда.

Отбывать арест учёного отправили в спецприёмник Алапаевска — свободных мест в спецприёмниках Екатеринбурга и близлежащих городов не нашлось.

Как передали Вечерним ведомостям близкие Грэя Болтачёва, он связывает арест со своим желанием баллотироваться в заксобрание Свердловской области от партии «Яблоко».

Грэй Болтачёв — кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, автор ряда научных работ. По состоянию на 2023 год был главой государственной экзаменационной комиссии УрФУ по защите бакалаврских и магистерских дипломов, а также экспертом Российского научного фонда и Российской академии наук.

В 2023 году, на выборах в гордуму Екатеринбурга, Болтачёв был в первой тройке списка «Яблока». Список тогда набрал 9,24% (пятое место, опередив парламентскую партию «Новые люди»), а на некоторых участках в центре Екатеринбурга «Яблоко» показало результат свыше 20%, в том числе в Городке чекистов — 27%.

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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14:24 Глава СК запросил доклад о драке между местным жителем и подростком на питбайке в Нижнем Тагиле
13:46 Семеро военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена
12:50 За сутки в Свердловской области один человек пострадал при пожаре
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19:28 Мобильный пункт приёма старых шин заработает в Екатеринбурге с середины июня
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18:53 Эльмаш продолжают превращать в ещё одно нагромождение «человейников»
17:14 Свердловское МЧС продлило предупреждение о непогоде
16:41 Ответственное за ярмарки и выставки подразделение мэрии Екатеринбурга проверяют силовики
16:27 После Большой уральской тропы у туристки из Миасса появился шанс получить «Короны хребтов России»
16:02 Свердловский Минздрав отчитался о приёме екатеринбургскими врачами более 1000 пациентов в области
15:26 Дело о похищении и убийстве подростка в 1995 году в Екатеринбурге вернули прокурору
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