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Выразившего намерение баллотироваться от «Яблока» учёного задержали в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости / сайт избиркома Свердловской области
В Екатеринбурге 3 июня на работу к Грэю Болтачёву — в Институт электрофизики УрО РАН — пришли полицейские. После этого они вместе с учёным съездили к нему домой и, изъяв технику, увезли Болтачёва в отдел полиции №5. Там на него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
На следующий день судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова согласилась с версией полицейских, признала Болтачёва виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП и назначила ему арест сроком на 5 суток. Информация подтверждаются данными в картотеке суда.
Отбывать арест учёного отправили в спецприёмник Алапаевска — свободных мест в спецприёмниках Екатеринбурга и близлежащих городов не нашлось.
Как передали Вечерним ведомостям близкие Грэя Болтачёва, он связывает арест со своим желанием баллотироваться в заксобрание Свердловской области от партии «Яблоко».
Грэй Болтачёв — кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, автор ряда научных работ. По состоянию на 2023 год был главой государственной экзаменационной комиссии УрФУ по защите бакалаврских и магистерских дипломов, а также экспертом Российского научного фонда и Российской академии наук.
В 2023 году, на выборах в гордуму Екатеринбурга, Болтачёв был в первой тройке списка «Яблока». Список тогда набрал 9,24% (пятое место, опередив парламентскую партию «Новые люди»), а на некоторых участках в центре Екатеринбурга «Яблоко» показало результат свыше 20%, в том числе в Городке чекистов — 27%. Мероприятие для возрастной категории 18+
«...Болтачёв Грэй Шамилевич, находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурные бранью, громко кричал, размахивая руками, на замечания не реагировал»,
— сказано в протоколе.
На следующий день судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова согласилась с версией полицейских, признала Болтачёва виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП и назначила ему арест сроком на 5 суток. Информация подтверждаются данными в картотеке суда.
Отбывать арест учёного отправили в спецприёмник Алапаевска — свободных мест в спецприёмниках Екатеринбурга и близлежащих городов не нашлось.
Как передали Вечерним ведомостям близкие Грэя Болтачёва, он связывает арест со своим желанием баллотироваться в заксобрание Свердловской области от партии «Яблоко».
Грэй Болтачёв — кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института электрофизики УрО РАН, автор ряда научных работ. По состоянию на 2023 год был главой государственной экзаменационной комиссии УрФУ по защите бакалаврских и магистерских дипломов, а также экспертом Российского научного фонда и Российской академии наук.
В 2023 году, на выборах в гордуму Екатеринбурга, Болтачёв был в первой тройке списка «Яблока». Список тогда набрал 9,24% (пятое место, опередив парламентскую партию «Новые люди»), а на некоторых участках в центре Екатеринбурга «Яблоко» показало результат свыше 20%, в том числе в Городке чекистов — 27%. Мероприятие для возрастной категории 18+
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