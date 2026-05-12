Источник в мэрии прокомментировал отмену Фестиваля барбекю в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Близкий к мэрии столицы Урала канал «Екатеринбург. Главное» прокомментировал отказ согласовать проведение Фестиваля барбекю в центре города, который запланирован на 23-24 мая в Историческом сквере.
По словам источника, администрация города подготовила постановление о проведении мероприятия, однако в полиции увидели «проблему» и отказались его согласовывать. Взамен организаторам фестиваля, как утверждается, предложили альтернативу — ЦПКиО, который, по-видимому, в полиции считают более безопасной площадкой.
Ранее представители фестиваля сетовали на нежелание полиции согласовывать его проведение.
Они также добавили, что в прошлом году фестиваль посетило около 120 тысяч человек. В этом году Фестивалю барбекю должно исполниться 15 лет.
Сообщається, що учасники фестивалю зібрали більше 70 підписів на підтримку заходу та зареєстрували їх у канцелярії міської адміністрації.
«Организаторам предлагали безопасную площадку в виде ЦПКиО – понятную, охраняемую и проверяемую. Понятно, что там не будет той проходимости шашлыкоедов, там чуть другая аудитория»,
– пишет ресурс.
«В этом году кормить горожан должны были более 20 компаний. Все они начали подготовку к фестивалю: закупили мясо, подготовили оборудование, наняли персонал. Также в фестивале должны были участвовать около 30 фермерских хозяйств и производителей продуктов питания из разных городов области. Они тоже понесли расходы на подготовку к фестивалю»,
– рассказали Вечерним ведомостям организаторы мероприятия.
Сообщается, что участники фестиваля собрали более 70 подписей в поддержку мероприятия и зарегистрировали их в канцелярии городской администрации.
