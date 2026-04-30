Экс-руководителя Росимущества Зубенко будут судить за взяточничество в Екатеринбурге





– сказал Шульга. «Довести преступный умысел до конца не удалось в связи с увольнением обвиняемого с должности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший руководитель территориального управления Росимущества Сергей Зубенко. Рядом с ним на скамье подсудимых также окажутся несколько коммерсантов и посредников по делу о взяточничестве.В деле фигурирует семь человек: кроме Зубенко, четыре руководителя коммерческих организаций и двое посредников. Их в зависимости от роли каждого обвиняют в получении взятки (ч. ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ), покушении на взятку (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), даче взятки должностному лицу (ч.ч. 4, 5 ст. 291 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ч. ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.По версии следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2024 года Сергей Зубенко получил взятки на сумму свыше 19,5 миллиона рублей за заключение госконтрактов на реализацию арестованного имущества и за указания подчинённым о снятии защитных сооружений с учёта. Также с августа 2023 по декабрь 2024 года Зубенко пытался договориться о получении взятки в размере 20% от суммы аренды земельного участка, что составило бы 200 миллионов рублей.Он также добавил, что после этого Сергей Зубенко врал руководителю коммерческой организации, будто может решить вопрос с подписанием дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка. Взамен он просил долю в уставном капитале компании. Мероприятие для возрастной категории 18+